Dominicano accoltella la moglie davanti ai figli

Ha accoltellato la moglie alla gola davanti ai tre figli, di cui uno minorenne, durante la quarantena in casa imposta dalle regole per contenere il diffondersi dell'epidemia Covid-19. È successo lo scorso 23 marzo in un appartamento in via Lorenteggio, ma l'ordine di custodia è stato eseguito martedì 31 marzo.



La polizia ha arrestato un 48enne di origine domenicana, T.S.R., con precedenti per spaccio. La donna è stata accoltellata alla gola e alla carotide al termine di una lite, nata a causa della permanenza prolungata tra le mura domestiche per le limitazioni alla mobilità. Trasportata al Niguarda, ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. L'uomo, che si era procurato delle lesioni, è stato medicato prima al Policlinico dove è risultato positivo al coronavirus, e poi trasferito all'ospedale San Paolo, nel reparto riservato ai detenuti dove, in attesa degli esiti legati al suo stato di salute, è piantonato dagli agenti con l'accusa di tentato omicidio. Se sarà negativo al tampone, sarà trasferito nel carcere di San Vittore.

La lite sfociata nell'accoltellamento era scoppiata nella loro abitazione in via Lorenteggio, alla periferie Ovest di Milano. L'uomo non aveva esitato a colpire la donna alla gola e alla carotide alla presenza dei tre figli della coppia, di cui uno minore.(G.Pos.)

