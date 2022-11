Precipita nel vuoto durante l'escursione: Domenico muore a 35 anni. Tragedia in montagna

Un uomo di 35 anni, Domenico Briganti, residente a Meda (Monza-Brianza) è morto in un tragico incidente in montagna sul Pizzo Alto a Premana, nel lecchese, a 2.500 metri di quota: il 35enne ha perso la vita dopo essere precipitato per circa un centinaio di metri durante un'escursione.

Il tragico incidente nel lecchese

L'uomo era partito ieri con la fidanzata per un'escursione sulle montagne della Valsassina. Ad un certo punto lei, stanca, è tornata a valle mentre lui ha proseguito fino alla vetta. In serata, non vedendolo rientrare, la donna ha lanciato l'allarme e sono iniziate le ricerche del Soccorso Alpino giunto in quota in elicottero. I tecnici del Soccorso Alpino hanno trovato prima gli occhiali del disperso e poco dopo il cadavere, recuperato nella notte.

Ingegnere civile, laureatosi al Politecnico di Milano, Briganti lavorava in un'azienda brianzola da alcuni anni. Appassionato di montagna, amava frequentare le montagne del Lecchese, in particolare Grigna e Legnone. Ieri è stata fatale l'ascensione al Pizzo Alto dal versante di Premana (Lecco) e forse per la presenza di ghiaccio e neve è scivolato per un centinaio di metri sotto la vetta ed è deceduto sul colpo.

