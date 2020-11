"FromMilanwithLoveNextGen", l'evento digitale dedicato a musica, giovani e talento

Domani 20 novembre alle 20.45 si accendono le luci sul From Milan with Love Next Gen l’evento valuto e realizzato da AC Milan e Roc Nation - in onda gratuitamente su TIDAL.com/ACMilan, acmilan.com, App AC Mlan, Milan TV e i canali ufficiali del Club oltre che su Weibo, Toutiao, Douyin, Dongquidi e WeChat - per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo.

Al centro dell’evento, condotto dal già vincitore del Grammy Dj Khaled, insieme alla giovane attrice Mariasole Pollio e al DJ e speaker radiofonico Max Brigante, il supporto ai giovani, al loro talento e futuro. Sul palco virtuale saliranno Anna, la diciasettenne di La Spezia, disco di platino con la super hit “Bando” con la quale ha raggiunto circa 60 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali e oltre 34 milioni di visualizzazioni su YouTube, e Axos rapper milanese che, con il suo nuovo disco “Anima Mundi”, si sta affermando sempre di più nella scena rap italiana.

Insieme a loro si esibiranno otto talentuosi artisti emergenti, collegati da 3 continenti diversi: Bibi dalla Corea del Sud, Larruso dal Ghana, Venvs dal Brasile, Alita, Cocoa Sarai, Rezcoast Grizz, Harlor e Daniella Mason dall’America. Le performance musicali si intrecceranno durante l’evento con cinque storie di passione, coraggio, creatività e talento: racconti che da Milano, da anni centro internazionale di cultura e economia, ispireranno il mondo intero.

Le vite narrate sono quelle di ragazze e ragazzi che hanno realizzato i loro desideri e costruito il loro futuro. Come Lavinia Franco e Marco Battaglia, pasticceri e proprietari di Marlà, un laboratorio che si è guadagnato un posto d’onore tra le migliori pasticcerie di Milano. O Nausicaa dell’Orto, la 25enne milanese che da Philadelphia racconta da dietro una telecamera lo sport più amato d’America, il Football, come screenwriter per NFL Films. Tra i giovani prodigi protagonisti, anche Chiara Schettino: startupper riconosciuta a livello internazionale che ha fatto del sociale la sua strada e che ha recentemente sviluppato un sistema in grado di diagnosticare il Covid-19 attraverso emissioni vocali. Ospiti dello show anche i giovani rappresentanti di MAS: il polo di eccellenza che da oltre 25 anni è punto di riferimento italiano per aspiranti artisti. A chiudere le testimonianze dei giovani talenti provenienti da diversi ambienti artistici, troviamo Bianca Felicori una giovane ricercatrice-architetto, redattrice di Artribune, Elle Decor e Domusweb.

Spazio durante l’evento anche ai racconti di riscatto sociale dei ragazzi di Kayròs, comunità seguita da Don Burgio, a Vimodrone, sostenuta da Fondazione Milan: esempi di come “lo sport cambia la vita”. Infine, interverranno in video numerosi esponenti della famiglia rossonera, inclusi calciatori e calciatrici della prima squadra per confrontarsi su temi quali inclusione, diversity, talento e futuro: Ismaël Bennacer, Theo Hernàndez, Daniel Maldini, Rafael Leão; Valentina Giaciniti, Valentina Bergamaschi e Refiloe Jane.

‘From Milan with Love Next Gen’ rappresenta la visione e il forte impegno del Club nello sviluppo della prossima generazione di talenti, dentro e fuori dal campo. Attualmente, AC Milan schiera la squadra più “verde” nei primi cinque campionati europei con un'età media dei giocatori sotto i 25 anni e crede fortemente nel potere della diversità e dell’inclusività - le prime squadre AC Milan, sia maschile che femminile, sono composte da 23 nazionalità -.

