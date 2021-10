Disastro aereo, le ultime parole del pilota: «Chiedo un cambio rotta»

Stallo del motore. È l'ipotesi al vaglio della magistratura come causa dell'incidente aereo di domenica a San Donato Milanese, in cui sono morte otto persone: la famiglia Petrescu (Dan, Regina e il figlio Stefan), la coppia Nascimbene (Filippo, Claire, il piccolo Raphael e la madre di lei) e un amico dei Petrescu. L'inchiesta per disastro colposo è coordinata dai pm Mauro Clerici e Paolo Filippini con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.



Ieri i pm sono tornati a San Donato dove si è schiantato il monomotore pilotato dal magnate romeno e disposto una serie di acquisizioni: la scatola nera, il piano di manutenzione annuale, le registrazioni delle comunicazioni con la sala radar. Sembra che a un certo punto Petrescu abbia comunicato il cambio di rotta senza riuscire a dare spiegazioni del motivo. Infatti, circa tre minuti dopo il decollo da Linate (è avvenuto alle 13.04), l'aereo, diretto a Olbia ha cominciato a virare verso destra e non, come avrebbe dovuto, a sud, verso Piacenza. La sala radar, accortasi dell'anomalia, ha contattato immediatamente il Pilatus: Dan Petrescu ha risposto spiegando che stava effettuando una «deviazione», pare abbia detto qualcosa come «little deviation», e successivamente ha chiesto anche quello che in gergo tecnico si chiama un «vettore», ossia spazio e coordinate probabilmente per rientrare all'aeroporto, ma senza segnalare emergenze per avaria, maltempo o incendio.



Subito dagli uomini radar è arrivata la rotta in risposta: «prua 130». Poi, il silenzio e in meno di un minuto del Pilatus non c'era più traccia. A raccontare gli ultimi attimi drammatici sono poi le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Ora la polizia scientifica dovrà esaminare singoli fotogrammi, ma intanto la dinamica che viene a galla, secondo un ingegnere aeronautico che si sta occupando della tragedia, fa pensare a uno stallo del motore. Ieri composti i resti dei poveri corpi: per l'identificazione ufficiale sarà necessario l'esame del Dna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 08:33

