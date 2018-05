Dino, mister eroe: salva la vita a un calciatore 12enne col massaggio cardiaco

Parma, calciatore 14enne si sente male in campo: salvato da medico eroe​

Appena ha visto un, baby calciatore di una squadra da lui allenata, non ci ha pensato due volte nel precipitarsi a soccorrerlo e, dopo avergli praticato il, è riuscito a. Il protagonista della vicenda, avvenuta alle porte di, si chiamaed ha 49 anni. A TgCom24 Dino, di professione meccanico e residente a Buccinasco, ha spiegato : «Uno dei ragazzini ha iniziato a urlare: "Aiuto, il mio amico sta morendo!". Pensavamo fosse uno scherzo, poi ho visto quel ragazzino a terra e mi sono precipitato a prestargli soccorso. Fortunatamente ho fatto une sono stato in grado di salvarlo: sembrava che non ce la facessimo, poi si è ripreso e, una volta che è stato portato via dall'ambulanza, sono scoppiato ainsieme ad un altro dirigente».Il dodicenne ora sta meglio e si sta riprendendo del tutto. Deve la sua vita alla prontezza e al sangue freddo di Dino, che però spiega: «Solo dopo che era stato portato via dall'ambulanza, un genitore si è avvicinato e mi ha detto: "Gli hai salvato la vita". L'ho realizzato solo allora, ma non sono un eroe, in quel momento ho pensato ai miei figli, poteva essere uno dei miei ragazzi. Voglio fare un appello: è essenziale che in ogni società di calcio ci siano persone preparate e strumenti adeguati per il primo soccorso, in modo da far stare più tranquilli tutti i genitori».