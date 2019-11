Saluti romani e fumogeni: gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano Milano. Scontri a San Siro: 12 tifosi feriti, anche un 14enne

Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Champions League contro l' Atalanta. Allo stadio, poi, ci sono stati scontri con i tifosi bergamaschi: 12 sono rimasti feriti in modo non grave. Il corteo è partito dall'Arco della Pace e ha raggiunto il Meazza. Alcune strade sono state chiuse al traffico, ma non sono stati registrati incidenti o disagi particolari. Tanti gli ultrà croati che durante il corteo si sono "esibiti" con saluti romani: i tifosi della Dinamo sono storicamente considerati una delle tifoserie più temute e violente d'Europa e di estrema destra. Pomeriggio ad alta tensione aper colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro per la partita dicontro l'. Allo stadio, poi, ci sono stati scontri con i tifosi bergamaschi:. Il corteo è partito dall'Arco della Pace e ha raggiunto il. Alcune strade sono state chiuse al traffico, ma non sono stati registrati incidenti o disagi particolari. Tanti gli ultrà croati che durante il corteo si sono "esibiti" con saluti romani: i tifosi della Dinamo sono storicamente considerati una delle tifoserie più temute e violente d'Europa e di estrema destra.

È di 12 feriti lievi il bilancio degli scontri avvenuti nei pressi dello stadio San Siro di Milano prima della partita di Champions League fra Dinamo Zagabria e Atalanta. Nelle vicinanze dei cancelli 4 e 7, riferisce la polizia, si sono verificati alcuni momenti di contatto fra piccoli gruppi di ultras croati e la tifoseria dell' Atalanta. Al termine degli scontri, subito sedati, sono rimasti lievemente feriti cinque atalantini, fra i 30 e i 40 anni, di cui quattro medicati sul posto e uno che si è presentato all'ospedale San Carlo autonomamente.



Quattro tifosi della squadra bergamasca che si dirigevano in auto allo stadio sono stati aggrediti in via Don Gnocchi: un 14enne e un 50enne hanno riportato ferite lievi, mentre un ventunenne è trattenuto in ospedale in codice verde. Hanno inoltre riportato lievi ferite quattro tifosi croati che avevano tentato di scavalcare le delimitazioni del parcheggio ospiti. Tre croati sono stati colpiti da Daspo questa mattina perché trovati in possesso di oggetti atti ad offendere e fumogeni durante il controllo al casello. Altri sei sono stati denunciati allo stadio e colpiti da Daspo sempre perché in possesso di fumogeni. Altri 150 tifosi croati privi di biglietto sono stati tenuti all'esterno dello stadio. Nel pomeriggio un corteo di oltre 3.500 tifosi croati, monitorati per tutta la mattinata in varie zone del centro cittadino, è stato condotto al Meazza senza problemi e danni lungo il percorso.

Fuori da San Siro a circa un'ora e mezza dalla gara di Champions League tra Atalanta e Dinamo Zagabria. I circa 3mila tifosi croati sono venuti a contatto con gli atalantini nei pressi del Gate numero 1 e hanno lanciato loro qualche oggetto, tra cui alcune bottiglie: gli scontri sono stati evitati solamente dal pronto intervento della polizia in tenuta anti-sommossa. Nel pomeriggio i tifosi della Dinamo avevano già mandato in tilt la viabilità di Milano: nel pomeriggio infatti un lungo corteo - partito dall'Arco della Pace con striscioni e fumogeni - ha raggiunto il Meazza, con molte strade chiude al traffico e ovvi disagi per la circolazione.

Quando gli ultrà croati hanno lasciato la zona del Sempione, all'Arco della Pace è rimasto sul selciato un tappeto di rifiuti e bottiglie di birra.o proprio nell'ora di punta, quando i milanesi rientrano a casa dal lavoro.