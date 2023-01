Un trentenne è rimasto ferito in modo non grave da una coltellata mentre stamani, in piazza Gae Aulenti, in centro a Milano, stava soccorrendo una donna vittima dello scippo della borsa. Secondo la ricostruzione degli agenti della Questura, la donna è stata avvicinata da un uomo che ha cercato di scipparle la borsa; è intervenuto il 30enne in aiuto della vittima e ha ricevuto una coltellata alla gamba. Quando sono arrivati i poliziotti, la donna che era rientrata in possesso della borsa, si era già allontanata, così come l'aggressore. Era rimasto solo il 30enne che è stato portato al Fatebenefratelli.

Scippo violento in piazza Gae Aulenti a Milano

È stata rintracciata dagli agenti della Questura la donna aggredita stamani in piazza Gae Aulenti da uno scippatore che ha poi accoltellato un trentenne che stava cercando di trattenerlo in piazza Gae Aulenti a Milano. La signora, 50 anni, era all'ospedale Fatebenefratelli dove si era fatta portare per alcune contusioni in conseguenza di una caduta dopo l'aggressione e da dove ha avvertito la Polizia: ha riportato una prognosi di tre giorni. Anche il trentenne intervenuto è ricoverato in ospedale per una ferita alla gamba. Non è grave.

#Milano Difende una donna dallo scippo, preso a coltellate in centro a Milano https://t.co/AfiqjKEAcv — Leggo (@leggoit) January 26, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA