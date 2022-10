Diana, morta di stenti: indiscrezioni choc sull'autopsia. «Nello stomaco frammenti di cuscino e gommapiuma»

di Redazione web

La piccola Diana morta di stenti. Nell'agonia avrebbe ingerito frammenti di cuscino e gommapiuma che i medici legali avrebbero ritrovato nel suo stomaco. Dettagli aberranti, quelli che emergono dall'autopsia, indiscrezioni raccontate nel programma Mediaset, Mattino Cinque, e che rivelano - ancora una volta - la crudeltà di Alessia Pifferi, la madre della bimba, lasciata morire nella più cinica indifferenza.

Ancona choc, ragazzina di 14 anni accerchiata e picchiata a calci e pugni in pieno giorno

Soffocata nella culla

I materiali rinvenuti nel piccolo stomaco di Alessia, secondo i medici, sono compatibili con il materiale di cui era fatto il materassino della culla. Ma l'avvocato della donna, sminuisce le indiscrezioni sulla morte della bimba. «Non c’è certezza, prima di lanciarci in considerazioni dobbiamo fissare l'evento morte per capire bene se Diana ha ingoiato parti del materassino e del cuscino in preda alla fame, perché potrebbe essere anche morta di soffocamento», ha detto nel corso del programma, aggiungendo: ««Chiederemo anche l'analisi del pannolino e approfondimenti attraverso l'incidente probatorio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA