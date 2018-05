LODI - Un marocchino di 22 anni è riuscito a evadere, ieri, dal carcere di Lodi. L'uomo era stato arrestato alcuni giorni fa per spaccio di stupefacenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il detenuto, secondo quanto ricostruito, avrebbe approfittato dell'ora d'aria scavalcando il muro di cinta e facendo perdere le tracce. Le forze dell'ordine lo stanno cercando nel Lodigiano ma anche nelle province limitrofe.



Mohamed El Madoui era stato arrestato dai carabinieri di San Giuliano Milanese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per spaccio di droga. Nel carcere di Lodi è stata aperta un'inchiesta interna per capire come sia stato possibile che l'uomo sia potuto evadere durante l'ora d'aria scavalcando le alte mura dell'istituto.

