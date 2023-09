Detenuto evade lanciandosi dal secondo piano dell'ospedale: in coma l'agente di custodia che ha provato a fermarlo

di Redazione web

Un detenuto di origine magrebina scappa dall'ospedale San Paolo di Milano lanciandosi dalla finestra al secondo piano. L'agente di custodia che lo stava sorvegliando lo segue per fermarlo, ma per la caduta sbatte la testa e finisce in coma. È successo giovedì mattina, intorno alle 5.30.

Detenuto in fuga a Milano

Il detenuto era stato portato in ospedale mercoledì sera, per le ferite riportate in seguito a una lite avvenuta nel carcere di San Vittore. Durante le prime ore della mattina, il carcerato ha provato a fuggire lanciandosi dalla finestra. Il poliziotto che lo aveva in custodia lo ha inseguito, buttandosi anche lui dalla stessa finestra, ma è caduto sbattendo la testa. Trasportato d'urgenza in un altro ospedale, è gravissimo.

