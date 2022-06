Bugo in concerto al Parco Tittoni: «Canto per gli altri, è questo a tenermi vivo»

Bugo (Cristian Bugatti) fin dalla fine degli anni ’90 è stato così: indipendente, nella musica e nello spirito. Con la stessa attitudine l’artista di Rho, 48 anni, domani porta la sua voglia di fare festa al Parco Tittoni di Desio. Bugo sarà in concerto con la sua band per quello che sarà quasi certamente l’unico live di questa stagione, e che racconta così.

Ha già suonato al Parco Tittoni?

«No. Tra l’altro è molto probabile che questo sarà l’unico live dell’estate perché sono impegnato in studio con il nuovo disco».

Con dieci album all’attivo è facile scegliere cosa inserire nella scaletta?

«Le mie canzoni sono tutte belle (ride, nda). Anche se i singoli li canto più volentieri perché il pubblico li recepisce in un certo modo, la scaletta la decido di volta in volta in base alle necessità del momento. I miei concerti sono ideali per scaricare i pensieri: c’è un’ora, un’ora e mezza in cui con me ti liberi di tutto. Io canto per gli altri, questo mi tiene vivo».

Ha aspettative per questo concerto?

«Non mi carico mai di aspettative, come sempre voglio fare un concerto fatto bene. Il Covid ha cambiato tutto, non mi siedo sugli allori: devo vedere rispondere la gente, chi mi segue lo sa che io ho bisogno di avere la reazione del pubblico. Se la gente vuole divertirsi avrà una grande festa: che abbia davanti 10 o 1000 persone io canto con lo stesso impegno».

L’ultima volta che l’abbiamo vista su un palco è stata al Concertone del 1° maggio a Roma, nelle insolite vesti di conduttore.

«Sì, questo è il mio ritorno sul palco come cantante. Mi sono più emozionato a presentare che a cantare. È difficile condurre, non è il mio lavoro ma è stato bello, il pubblico era contento di vedermi».

A proposito di esperienze diverse, cosa ci dice di Bugo concorrente di Pechino Express?

«Faccio un mestiere in cui è il pubblico che decide il risultato. Io e Cristian Dondi ci siamo posti in un certo modo, il nostro obiettivo era far divertire. È stato un modo per farmi vedere per come sono, e ci sono riuscito grazie a lui che è il mio migliore amico. La gente ci ha premiati».

