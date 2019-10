Deejay Ten, domenica di corsa dal Duomo in 40 mila: tutte le info utili per il grande evento

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

Saranno in 40 mila domenica mattina in piazza Duomo aper l'ormai classico appuntamento con la(e la sorella minore Five), la corsa ideata da Linus che si corre per le vie del centro. Già da oggi in piazza del Cannone sarà aperto ildove si possono ritirare i pettorali e la maglietta. Domenica lo start della 10 km alle 9.30, ma già dalle 9 il Trio Medusa, Linus ed altri personaggi di Radio Deejay, animeranno la piazza. Alle 10,30 partirà la Deejay Five.Per tutti dopo il traguardo,con palco e i volti e le voci di Deejay. L'invito ai runner è arrivare per tempo in piazza Duomo, visto che la zona sarà blindata dalle forze dell'ordine e ci saranno controlli con il metal detector. Possono entrare nell'area di partenza, solo le persone munite di pettorale.