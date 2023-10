Deejay Ten, il 15 ottobre si corre a Milano: la tappa finale dell'edizione 2023

di Redazione web

Dopo aver conquistato Torino, Bari, Firenze e Napoli, la “Deejay Ten” è pronta per chiudere in bellezza questa edizione 2023 con la grande tappa finale a Milano domenica 15 ottobre. Una mattina all’insegna del divertimento e dello sport con la corsa itinerante non agonistica nata da un’idea di Linus nel 2005 proprio a Milano e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto migliaia di persone. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Milano.

L’appuntamento è alle ore 9 dalla splendida Piazza del Duomo (lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), dove dal palchetto adiacente alla partenza Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, Diego e La Vale, Matteo Curti, Vic e Marisa, Gianluca Gazzoli, daranno il via alla corsa che si snoderà lungo due percorsi differenti da 5 e da 10km (il primo accessibile a chiunque, il secondo rivolto ai superiori di 16 anni). I partecipanti indosseranno rispettivamente per l’occasione la maglia targata Deejay Ten color salvia per la tappa da 5 km e color ciclamino per quella 10 km.

Per il percorso più breve da 5 km, superato lo start la fiumana colorata si dirigerà verso via Giuseppe Mengoni per raggiungere la celebre piazza della Scala, proseguirà per Largo Raffaele Mattioli e una volta superata piazza Filippo Meda imboccherà corso Giacomo Matteotti fino a Piazza San Babila; attraverserà l’elegante corso Venezia per poi svoltare da via Senato e, costeggiata la storica Piazza Cavour, proseguirà per via Manzoni fino alla svolta in via Giuseppe Verdi; raggiungerà poi, da via dell’Orso e via Cusani, Largo Cairoli e Foro Buonaparte fino a Piazza Castello e costeggiando Parco Sempione da via Emilio Alemagna e via Molière troverà la sua conclusione nella simbolica Piazza Sempione dominata dalla bellezza dell’Arco Sempione.

Per il percorso più lungo da 10 km invece, dopo via Molière i runners imboccheranno viale Pietro e Maria Curie e via XX Settembre per raggiungere piazza della Conciliazione; proseguiranno per via Alberto da Giussano fino a raggiungere piazza Michelangelo Buonarroti da via del Burchiello, imboccheranno successivamente via Tiziano e viale Cassiodoro costeggiando piazza VI Febbraio e arrivando a Largo Domodossola da dove percorreranno corso Sempione fino a svoltare per via Francesco Melzi d’Eril e fiancheggiando Parco Sempione raggiungeranno il traguardo in via viale Gadio.

Iscrizioni

È possibile iscriversi alla Deejay Ten sul sito www.deejayten.deejay.it. Nel Deejay Village, posizionato in Piazza Sempione, sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di venerdì 13 ottobre (dalle ore 15.00 alle ore 19.00), di sabato 14 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 15 ottobre (dalle ore 7.00 alle ore 12.00). Nel corso della giornata di sabato 14 ottobre si alterneranno sul palco del Deejay Village con divertenti siparietti il Trio Medusa e Gazzoli, mentre domenica 15 ottobre prima dell’inizio della corsa Diego e la Vale intratterranno il pubblico con il riscaldamento mattutino a ritmo di musica.

La partecipazione all’evento ha un costo di € 20,00 (per tutti i partecipanti alla 10 km), di € 18,00 (per tutti i partecipanti alla 5 km, con età superiore ai 13 anni) e € 10,00 (per i bambini fino ai 12 anni partecipanti alla 5km ufficiale) e, per chi correrà la Deejay Ten, comprende: sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.

MY DEEJAY TEN

La tappa della Deejay Ten di Milano sarà un momento importante anche per coloro che non potranno essere presenti fisicamente ma che hanno comunque il desiderio di partecipare grazie al ritorno della tanto attesa My Deejay Ten: un doppio appuntamento che, per festeggiare la tappa numero 43 della corsa di Radio Deejay, offre la possibilità di iscriversi e correre i due percorsi da 5km o da 10km su qualsiasi territorio nazionale o internazionale. I partecipanti alla My Deejay Ten potranno registrare la corsa tra le 00.00 del 15 ottobre e le 24.00 del 22 ottobre 2023 e, una volta ultimata la corsa, potranno caricare dorsale, tempi e chilometri percorsi in una piattaforma che verrà comunicata qualche giorno prima dell’evento via mail. Il pacco gara verrà spedito entro la data dell’evento se l’iscrizione avverrà entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 8 ottobre 2023.

IL PERCORSO A MILANO

Il percorso da 5 km: Piazza del Duomo (PARTENZA lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale G. Milton, via Pagano, piazza Sempione (ARRIVO).

Il percorso da 10 km: Piazza del Duomo (PARTENZA lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale Pietro e Maria Curie, via XX Settembre, piazza della Conciliazione, via A. da Giussano, via Guido D’Arezzo, via del Burchiello, via Giotto, piazza M. Buonarroti, via Tiziano, viale Cassiodoro, piazza VI Febbraio, viale S. Boezio, Largo Domodossola, via Domodossola, corso Sempione carreggiata centrale, via F. Melzi d’Eril, viale G. Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio (ARRIVO).

