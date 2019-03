Van De Sfroos: "Dopo l'emozione degli stadi, preferisco suonare davanti ai falò"

Davide Bernasconi, in arte Van De Sfroos, arriva stasera al Ciak. Il suo spettacolo si intitola “Tour de nocc”. Non a caso richiama atmosfere intime e affascinanti come quelle notturne. «Volevo tornare a suonare come davanti a un falò di notte». Il tour sta andando bene, sold out a Como e Varese. Zone in cui Van De Sfroos ha suonato centinaia di concerti. Comunque è davvero uno spettacolo in cui lui suona al meglio. «Tutto nato anche da una situazione di disagio personale», racconta.

In che senso?

«Dopo il concerto a San Siro due anni fa è come se avessi sofferto di un blocco. Non rinnego niente: in uno stadio così l’emozione è immensa. Finito però mi sono perso. Forse la troppa esposizione, anche mediatica, mi ha portato via l’equilibrio. Per due anni ho camminato nei boschi. A un certo punto mi sono davvero chiesto se dovevo cambiare lavoro».

E poi cosa è accaduto?

«Ho fatto piccoli concerti, davanti a poche persone. La musica diventava magica e ho ritrovato l’ispirazione. Quando mi sono sbloccato ho avuto di nuovo la voglia di tornare in tour e di condividere questa mia dimensione, che è quella di sempre, con cui sono cresciuto».

Intende quindi dire che non farà più concerti in spazi importanti?

«No, farò sicuramente ancora concerti in grandi spazi. Suonerò sempre nelle piazze italiane. Hanno un’atmosfera di festa a cui non rinuncerei mai. Però cercherò sempre di mantenere tutto in equilibrio».

Al Teatro Ciak cosa porterà questa sera?

«Bella musica, con pezzi anche che non eseguivo da tempo e con ottimi musicisti a fianco a me: sono Riccardo Lupi sassofono, Paolo Cazzaniga alla chitarra, Francesco D'Auria alla batteria e percussioni, e il violinista Galliano Persico. L'importante è la magia e l'atmosfera. Parlerò, canterò, proprio come piace a me».