Davide, morto a 18 anni in un incidente in moto: il dolore degli amici. Sui social le foto di supercar

di Redazione web

Si chiamava Davide Rosticci, il ragazzo di 18 anni, morto in un incidente stradale, travolto dalla moto su cui stava viaggiando al momento dell'impatto con un'auto. Il 18enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Milano in seguito ai traumi riportati dall'investimento, perché le sue condizioni erano troppo gravi.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, il ragazzo stava percorrendo via Basilea in sella alla sua moto mercoledì scorso poco prima delle 19, diretto in via Bisceglie. Al semaforo, lo schianto con un'auto condotta da una donna di 32 anni, che dietro portava suo figlio di due anni, ma che avrebbe svoltato a sinistra, senza dare la precedenza alla motocicletta, scrive Il Giorno.

Moto in fiamme

Dopo il violento schianto, la moto è andata a fuoco, mentre la donna si è subito fermata a prestare soccorso alla vittima che all’arrivo del 118 era già in arresto cardiaco ed in condizioni critiche. La 32enne è ora indagata per omicidio stradale, ma secondo i test effettuati sul posto, non aveva assunto alcolici o stupefacenti.

Amante dei motori

La grande passione di Davide erano proprio i motori; su Instagram, infatti, sono diversi i video in cui riprende - oltre alla sua moto - anche bolidi e supercar. A giugno, Davide, avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità, concludendo i suoi cinque anni di studi al liceo. A piangere il ragazzo, i due genitori ed un fratello più piccolo di lui, e i tanti amici che hanno preso parte ieri alla preghiera voluta dalla famiglia del giovane.

