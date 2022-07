Sgozzò il figlioletto di 7 anni a Capodanno, Davide Paitoni suicida a San Vittore

di Giulia Salemi

Si è strangolato con un cappio al collo e un cerotto sul naso. È morto così, suicida in carcere a San Vittore, Davide Paitoni, 40 anni, in cella da Capodanno per avere ammazzato il figlioletto Daniele di 7 anni a Morazzone, provincia di Varese, e aver aggredito a coltellate l’ex moglie, Silvia Gaggini, a suo dire «colpevole» di averlo lasciato. Il cadavere dell’uomo era sotto le lenzuola, dove secondo una prima ricostruzione, si è strangolato. L’uomo avrebbe lasciato un biglietto, sul cui contenuto c’è massimo riserbo. Forse il rimorso, forse la disperazione. Forse entrambi i sentimenti hanno fatto decidere a Paitoni di farla finita. A ritrovarlo ieri mattina alle 9 gli agenti di polizia penitenziaria del Reparto Protetti. Paitoni era solo in cella: il compagno era stato spostato perché positivo al Covid. La procura ha aperto un fascicolo, come sempre per casi del genere, e ha disposto gli accertamenti, tra cui l’autopsia con gli esami tossicologici. Non ci sono peraltro molti dubbi sulla volontarietà del gesto. Il 6 luglio gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini in relazione all’omicidio del figlio e per oggi era fissata la discussione, con giudizio abbreviato, nel procedimento per tentato omicidio di un collega di lavoro. Era per questo infatti che Paitoni si trovava agli arresti domiciliari a dicembre. Ma lo stesso aveva convinto la ex moglie a tenere il piccolo Daniele. A Capodanno la tragedia: lo aveva sgozzato a casa del padre, ne aveva nascosto il corpo, era andato a casa della ex aggredendola e poi era fuggito nei boschi verso la Svizzera e arrestato poco dopo. Mentre fuggiva aveva avvertito il padre di non aprire l’armadio dove c’era il corpo di Daniele Proprio lunedì il giudice aveva negato la perizia psichiatrica a Paitoni, stabilendo che le modalità con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l’esame. «Ognuno faccia i conti con la propria coscienza». Queste la parole dell’avvocato di Davide, Stefano Bruno, secondo il quale soffriva di disturbi “paranoidi”. Gli inquirenti dovranno ora capire come Paitoni sia entrato in possesso del cerotto e del presunto cappio usato per uccidersi. Del resto nella richiesta di custodia cautelare in carcere, il gip di Varese Giuseppe Bettarino, aveva specificato che l’uomo doveva essere sempre sorvegliato «per prevenire possibili gesti autolesionistici».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA