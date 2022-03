Davide Locatelli in concerto a Seriate: «Piano trasparente ed effetti speciali per la mia festa di musica»

«Sarà una grande festa». È la promessa di Davide Locatelli che il prossimo 18 marzo suonerà sui tasti del suo inseparabile pianoforte al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, alle porte di Bergamo, la sua città. Da Led Zeppelin a Beethoven, dai Queen ai Nirvana, la scaletta farà dei salti pindarici sullo scibile musicale arrangiato alla sua maniera, da cover con più di un milione e mezzo di views, come Pirates of the Caribbean, ai suoi inediti. Figlio d’arte - il padre, Claudio, è stato il batterista dei Dalton dal 1966 fino allo scioglimento della band (1976) - un diploma in pianoforte e attualmente gli studi di pianoforte jazz al Conservatorio di Milano, a guidare Locatelli (26 anni) è sempre Francesco Facchinetti. Ed è sempre Locatelli che qualche giorno fa ha eseguito Imagine di John Lennon davanti al consolato ucraino a Milano.

Partiamo dalla scaletta: come l’ha pensata?

«Super diversa e variopinta. Da pezzi jazz, a quelli classici, da Beggin cover ripresa dai Måneskin fino ai miei pezzi. Tra questi un inedito che suonerò live per la prima volta. Sul palco, anche 2 violoncelli. Dialogherò con il pubblico, protagonista insieme alla musica e alle immagini».

Un concerto che ha definito “una grande festa”: effetti speciali?

«Tantissimi. Partendo dalla coda del pianoforte, trasparente con immagini riflesse e proiettate. Luca Rapis, fondatore di One Thousand, che con software e tecnologie sofisticate ha dato sfogo alla parte visiva della mia musica, ha saputo disegnare con atmosfere e sensazioni ciò che volevo comunicare».

Due anni fermo. Cosa significa?

«Un periodo difficile per chi fa il lavoro come il mio. Io ho una scuola di musica e faccio anche altro, ma non lavorare significa perdere molto, non sapere se si arriva a fine mese. Questi anni hanno cambiato la nostra routine. Hanno fermato il tempo. Io ho pensato a nuove idee, ho scritto, ho cercato di non stare fermo, almeno mentalmente».

Ludovico Einaudi rimane un suo punto di riferimento?

«Sì. Assomiglia alla mia parte che crea. L’ho incontrato per caso al Bistrot di Carlo Cracco in Galleria a Milano. Ci siamo salutati. Mi sono emozionato. La sua è una musica che mi ha molto ispirato».

A parte lui, a chi deve dire grazie?

«A mio padre, che fin da piccolissimo mi ha messo di fronte al pianoforte. Per un paio di anni non ci siamo rivolti parola. Lui mi avrebbe voluto una carriera da musicista classico. Io ero invece sicuro della strada che volevo percorrere. E ora, mi seguirebbe ovunque. Credo sia fiero di me».

Sembra incredulo.

«Mi sembra ieri che calcavo i palchi dell’oratorio. E ora ho persone che pagano per vedermi. Non mi sembra vero».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 06:25

