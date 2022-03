Milano, il pianista Locatelli suona Imagine davanti al consolato ucraino: «Pace e amore»

«Avevo tentato di fare questa cosa davanti al consolato russo domenica scorsa. Mi hanno mandato volanti della Digos e della polizia. E, nonostante i permessi che avevo, mi hanno mandato via. Stessa cosa, ma senza polizia, davanti al consolato ucraino. Ma sono uno cocciuto e sono tornato ieri davanti al consolato ucraino. Ho scaricato il pianoforte e ho iniziato a suonare». Così ha fatto ieri in via Ludovico di Breme Davide Locatelli - il pianista bergamasco 29enne dal carattere punk rock che si mischia all’animo classico - tra la curiosità dei passanti e la commozione dei funzionari ucraini ieri ha suonato sul suo mezza coda nero Imagine di John Lennon. Un modo per alleviare quanto sta accadendo nell’Ucraina sotto bombardamento russo. «Sono usciti dal consolato ucraino e si sono complimentati. Mi hanno ringraziato e mi hanno dato del matto». L’idea è quella di aggregazione e di pace: «Mi hanno detto di tornare qui tutti i giorni. Stanno vivendo giorni difficili e spezzare la giornata con un momento non drammatico, è una cosa bella anche per loro. Vivendolo da vicino (ho una parente acquisita) ho sentito di essere uno di loro. Vedere quelle scene in tv per me che sono pace e amore, ma per tutti, non dà serenità». E sull’accaduto di domenica, dice: «Mi è dispiaciuto perché non hanno capito il messaggio positivo che volevo lanciare. Nel mio piccolo cerco di dare un contributo quando si parla di solidarietà». Riproverà davanti al consolato russo? «Sinceramente, non lo so».

