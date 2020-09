Milano, Roberto Bolle danza con il web

Roberto Bolle torna a far danzare Milano con OnDance, la rassegna dedicata al ballo da lui ideata, pur se in forma ridotta e con le precauzioni del virus, ma fortemente voluta per dare un segnale di speranza dopo i mesi bui dello stop causato dall'emergenza sanitaria.

Così è in calendario fino a domenica e il clou della manifestazione sabato 12, con lo show trasmesso dalle Gallerie d’Italia in cui Roberto Bolle è accompagnato da ballerini di tango, swing, classica. E poi le Openclass con i maestri delle varie discipline che hanno accompagnato gli appassionati di danza e non durante il lockdown dai social di OnDance. Infine domenica nuovo ballo collettivo al Castello Sforzesco aperto a tutti gli appassionati che, vestiti di bianco, balleranno insieme un’inedita coreografia da imparare sui social. Un evento forzatamente a numero chiuso per il quale ci si dovrà iscrivere sul sito di OnDance e il cui risultato verrà poi pubblicato in Rete.

Sul sito www.ondance.it tutte le istruzioni per partecipare e per tenersi aggiornati sul programma e le varie iniziative. Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 21:32

