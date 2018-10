Daniele muore a 18 anni, travolto da un ubriaco mentre tornava a casa

Michelle Hunziker: «Mio padre alcolizzato, Eros e la setta: Aurora mi ha salvato»

Stava tornando a casa per il coprifuoco di mezzanotte, ma un ubriacostudente di Buglio in Monte, in provincia di, è morto a 18 anni facendo un volo giù dal suo motorino dopo l'impatto.Daniele era in sella al suo scooter, un Hm 50, proveniva da Sondrio e viaggiava in direzione di Morbegno, proprio per fare rientro a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici. All’improvviso si è imbattuto in unaguidata da un serbo di 38 anni,L’uomo stava effettuando una manovra di sorpasso non consentita in quel tratto, ha invaso la corsia opposta e il giovane non è riuscito a evitarlo.L'incidente mortale si è verificato alle 23 e 45 nel comune di. In seguito gli agenti della Polstrada hanno identificato e rintracciato l'automobilista alla guida della Volkswagen. L'uomo è risultato positivo all'alcol test, con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,5, ed è stato arrestato durante la notte, con l'accusa di omicidio stradale, dietro ordinanza del PM Stefano Latorre.