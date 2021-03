Marito e moglie con nove figli, cinque in DAD: «Ecco come ci siamo organizzati»

In tempi di pandemia di Covid, uno dei problemi più difficili da affrontare per le famiglie italiane è la didattica a distanza, specie per quelle numerose che devono fare i salti mortali per consentire a tutti i loro figli di non avere disagi. Ma ci sono anche i buoni esempi di famiglie virtuose, che affrontano tutto con ottimismo e senza problemi: come la famiglia Marra di Cambiago, nel milanese.

Alla ‘Gazzetta della Martesana’, i Marra - marito e moglie con ben nove figli, di cui cinque frequentano le lezioni in dad - hanno spiegato di essersi ben organizzati, pianificando tutto. «Con cinque figli che dovevano seguire le lezioni durante il primo lockdown non siamo riusciti ad avere la connessione stabile per tutti - racconta mamma Mirella, 45 anni - è stato un problema soprattutto per mia figlia che doveva fare l’esame di Stato».

Così per il nuovo anno, Mirella e il marito Angelo, 50 anni, hanno risolto il problema: un telefono a testa, e due connessioni hotspot, per non farsi cogliere impreparati. I nove figli hanno tra i 4 e i 22 anni: si parte da Beatrice di 4, poi Jessica di 6, Sara di 9, Alice di 10, Giulia di 13, Arianna di 15, e poi i tre più grandi, i maschietti Giuseppe (22 anni), Nicolò (21) e Andrea (18). Quando la dad non è un problema se la si affronta con i mezzi giusti.

