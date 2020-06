Mamma e figli morti, la testimone: «Boato assurdo, il bambino piangeva e voleva la mamma»

Morti mamma e due figli piccoli. Illeso ma sotto choc il terzo fratellino di 9 anni

Piangeva e voleva la mamma. Ho cercato di calmarlo».

Una dipendente del supermercato Crai di fronte all'edificio di Albizzate (Varese) in cui c'è stato il crollo che ha causato la, ha raccontato ciò che ha visto all'agenzia ANSA: «È stato un boato assurdo, come un'esplosione», le sue parole. Davanti agli occhi si è trovata la devastazione: le macerie del tetto, una donna ferita, i due bimbi e la mamma morti e dall'altro lato della strada il fratello in lacrime.«Siamo usciti subito dal supermercato. È stata come un'esplosione». La mamma camminava con la. Dall'altro lato della strada, c'era invece il fratello maggiore, di nove anni, in lacrime. «L'ho portato al super finché non è arrivato il papà che era al lavoro.