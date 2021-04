Cede la balaustra del ponte, uomo cade nel vuoto: in fin di vita

Un uomo di 40 anni è ricoverato in coma e in condizioni gravissime dopo essere caduto da un ponte sul Naviglio della Martesana, a Milano, a seguito del cedimento di una balaustra. Il ferito era in compagnia di un amico coetaneo che è rimasto quasi illeso ma è stato trasportato all'ospedale San Raffaele in stato di choc. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il 40enne sarebbe finito in acqua dopo la rottura della balaustra di ferro alla quale si sarebbe appoggiato.

Cadendo avrebbe battuto la testa su un muretto di pietra, riportando un grave trauma cranico. Al momento è al Niguarda in condizioni gravissime, lotta per rimanere in vita.

Ancora non è chiaro se l'uomo si sia solo appoggiato alla balaustra, che ha ceduto facendolo precipitare. Oppure se l'uomo abbia esercitato una pressione, forse per gioco o per uno scherzo, sul corrimano facendolo cedere improvvisamente. Il ponte di ferro è una struttura piuttosto vecchia, realizzata all'inizio del XX secolo. Chiamato dai milanesi "El pont de pan fiss". I rilievi sono andati avanti fino alla tarda serata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 23:19

