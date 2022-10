Insparya, il centro per trapianto di capelli fondato da Cristiano Ronaldo arriva a Milano

Insparya apre il suo primo centro italiano a Milano. Si tratta del Gruppo Clinico Medico, Scientifico e Tecnologico dedicato esclusivamente alla diagnosi, al trattamento e alla ricerca sull’alopecia.

Gruppo Insparya

È tra i leader europei nei trapianti di capelli. L’apertura è all’interno del Vetra Building in Via Fernanda Wittgens 2, in prossimità delle colonne di San Lorenzo. Fondato dal manager portoghese Paulo Ramos e dal calciatore Cristiano Ronaldo, il Gruppo Insparya ha alle spalle 13 anni di esperienza clinica maturati al servizio di oltre 45.000 pazienti.

Dopo l’apertura di diversi centri in Spagna e Portogallo arriva in Italia con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua leadership. Ma anche posizionarsi come massimo esperto nella ricerca riguardante le unità follicolari. L’apertura di Milano rientra nel quadro di un più ampio progetto di espansione.

