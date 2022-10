Craig Auringer, arrestato a Milano il truffatore internazionale da 100 milioni: riconosciuto durante un controllo casuale Chi è

di Redazione web

Craig Auringer arrestato a Milano. Ricercato in tutto il mondo per una maxi-truffa da oltre 100 milioni di dollari, è stato fermato durante un controllo casuale della polizia in via Manzoni, mentre passeggiava tra i negozi. Ora si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell'estradizione.

Elnaz Rekabi, scomparsa l'atleta iraniana che ha gareggiato senza velo. L'ambasciata: «È tornata a Teheran»

In pizzeria con la pistola in borsa, si siede e gli parte un colpo accidentale che lo trafigge alla mano: arrestato

Chi è Craig Auringer

Craig Auringer ha 52 anni ed è un cittadino canadese, residente in Inghilterra. L'uomo è ritenuto personaggio chiave al centro di una manipolazione del mercato azionario e societario Usa che ha generato, secondo l'accusa, oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti. La compagnia chiamata "The Group", aveva accumulato profitti illeciti col metodo "pump and dump".

Rastrellavano azioni di piccole società sul mercato e le "pompavano" presso altri investitori con campagne di promozioni fittizie usando false informazioni, rivendendole al massimo della loro quotazione. Ai poliziotti che lo hanno fermato in centro a Milano (dove alloggiava) ha consegnato i propri documenti. Ora attende di essere estradato.

Franco Gatti, morto il cantante dei Ricchi e poveri: aveva 80 anni https://t.co/bNOrM4qPTt — Leggo (@leggoit) October 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA