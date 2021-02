Brescia e 8 comuni del Bergamasco zona arancione "rafforzata". La Regione: «Dobbiamo contenere i contagi»

Zona arancione rafforata per Brescia e altri comuni nel bergamasco, in Lombardia. La decisione attesa è arrivata. L'ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana imporrà nella giornata di oggi, martedì 23 febbraio, «una zona arancione rafforzata» nella provincia di Brescia e in altri Comuni della bergamasca. Lo spiega la vicepresidente Letizia Moratti, in consiglio regionale. «È stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento», sottolinea.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 13:07

