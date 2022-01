Covid, Sala strizza l'occhio a Boris Johnson: «Difficile continuare con questa prudenza»

«Questa pandemia ormai sta creando problemi sociali straordinari. Sto vedendo le decisioni che sta prendendo Boris Johnson, che probabilmente si sta prendendo anche i rischi. Ma mi chiedo anche se il nostro posizionamento molto molto prudente possa essere tenuto a lungo». È quanto sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione di un nuovo negozio Lidl.

Leggi anche > Covid a scuola, in Lombardia è boom contagi: 67mila studenti a casa. I più colpiti alle materne e elementari

Il sindaco Sala «strizza l'occhio» alla decisione presa dalla Gran Bretagna. Per lui è difficile continuare a gestire una situazione fatta di restrizioni e divieti. «Continuare a tenere chiuse le discoteche, i live club eccetera, non è che poi i ragazzi stanno in casa, ma se ne vanno in giro, più o meno giustamente - ha aggiunto Sala - ritengo molto difficile continuare a gestire questa situazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA