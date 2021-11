Covid, più ricoverati e 10 decessi. Crescono i casi nelle scuole: “esercito” di 7.682 alunni in quarantena

Crescono i ricoveri sia nei reparti (+24, per un totale di 317), sia, seppur di un solo paziente, in terapia intensiva, dove oggi si trovano 49 persone. E crescono i contagi a scuola. È il bollettino Covid Lombardia del 3 novembre.

SCUOLA CONTAGI Salgono a 376 classi in quarantena nelle scuole della Lombardia, per un totale di 7.682 alunni e 212 operatori scolastici in isolamento. Emerge dal report settimanale dell’assessorato regionale al Welfare riferito alla settimana tra il 25-31 ottobre. Si tratta di oltre 100 classi e 2.400 alunni in più rispetto alla settimana precedente (dal 18 al 24 ottobre), che aveva fatto registrare 268 classi, 5281 e 224 operatori in isolamento. «Si tratta di un andamento dei contagi in crescita – dicono dal Welfare – Con l'incremento dei contagi è più accentuato per la classe d'età 6-10 anni».

ANDAMENTO CONTAGI A fronte di 143.223 tamponi effettuati, sono 682 i nuovi positivi per un tasso di positività costante dello 0,4%. Ma crescono i ricoveri sia nei reparti normali (+24) per un totale di 317 pazienti; sia nelle rianimazioni con un degente in più (in tutto 49). E sono 10 i decessi segnalati, per un totale complessivo di 34.172 persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia.

