Covid in Lombardia, campanello quarta ondata: su Rt e contagi, ma i vaccinati fanno barriera

Crescono i contagi, l’incidenza e il tasso di positività. Non tanto i ricoveri, con gli ospedali che respirano, perché l’80% dei vaccinati con entrambe le dosi fa, per il momento, da scudo alla quarta ondata. La situazione epidemiologica in Lombardia «induce alla massima prudenza», sostiene l’assessora regionale al Welfare Letizia Moratti, che raccomanda «soprattutto alla popolazione anziana di prenotarsi per la terza dose anti-Covid e di accettare l’antinfluenzale» per evitate la co-circolazione dei virus. ANALISI SETTIMANALE In Lombardia - che resta zona bianca - i dati sono tornati a salire da dieci giorni: i nuovi positivi sono cresciuti del 30% (ieri 294, di cui 146 a Milano e provincia, a fronte di soli 34.781 tamponi, contro i 745 nuovi malati di sabato con 96.651 tamponi); il tasso di positività è allo 0,8%, ma in alcune città, come Milano, è sopra l’1%; e l’incidenza di nuovi casi settimanali è arrivato a 42 ogni 100mila abitanti (50 la soglia di allerta). Andando agli altri indicatori, quelli che saranno tenuti sotto stretto controllo nelle prossime tre settimane per capire il dilagare del virus: la percentuale dei letti occupati nei reparti non urgenti, da parte di pazienti Covid, è del 5% (ieri altri 10 ricoverati per un totale di 348 degenti); in terapia intensiva stabile al 3% (46 persone). Male i decessi, visto il repentino incremento: 10 vittime mercoledì scorso, 15 giovedì, 7 venerdì, domenica 3 e ieri nessuno. PROIEZIONI La “resistenza” dei lombardi al Covid, nella Regione più flagellata, conterrà la quarta ondata? Da qui al 26 novembre si vedrà: «Siamo, ad oggi, lontani dalle soglie di allerta», dicono gli esperti, ma il rimbalzo del virus c’è, spinto dalle temperature fredde, la ripresa delle attività in spazi chiusi e dalle minori restrizioni. SCUDO E TERZA DOSE A far da scudo è l’80% dei vaccinati. E con le terze dosi la Lombardia vuole accelerare per arginare proprio la quarta ondata che finora pare coinvolgere i non immunizzati: «Sono 400mila le prenotazioni per l’iniezione ter e oltre 300mila le somministrazioni»

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA