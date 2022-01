Covid Lombardia, raddoppiano in 24 ore i morti. Ancora sopra i cento i ricoverati

Secondo il bollettino diffuso oggi, 10 gennaio 2022, da Regione Lombardia, sono raddoppiati in 24 ore i decessi (61) e la Lombardia si conferma la maglia nera per il numero di morti da inizio pandemia. Una strage: infatti, oltre un quarto dei decessi italiani da inizio dell'emergenza sono avvenuti proprio in Lombardia. Il Sars-Cov2 ha ucciso in due anni oltre 35mila lombardi. Male ancora i ricoverati, ovvero le persone che contraggono la malattia in modo grave.

I ricoveri oggi restano ancora sopra i cento: +112 nei reparti Covid ( + 280 ieri) e + 2 in terapia intensiva (+ 7 ieri). Fa paura il numero delle vittime a quota 61, contro le 38 di domenica per un totale di 35.464 persone che sono decedute da inizio pandemia. In lieve calo i contagi, a fronte però di meno tamponi processati: a fronte di 86.367 (solitamente sono più di 200mila) i nuovi infettati sono 17.581 per un tasso di positività del 20,3% (ieri era 19,3%, l’altroieri 20,6%). Sono 7.355 i contagiati nel milanese, di cui 2.733 a Milano città.

Dati per provincia

Milano +7.355 (ieri +10.410); Milano città +2.733 (ieri +4.194)

Bergamo +1.837 (ieri +3.733)

Brescia +1.725 (ieri +5.049)

Como +513 (ieri +2.457)

Cremona +324 (ieri +1.188)

Lecco +295 (ieri +1.172 )

Lodi +338 (ieri +915)

Mantova +349 (ieri +1.243)

Monza e Brianza +1.497 (ieri +3.261)

Pavia +735 (ieri +1.768)

Sondrio +535 (ieri +729)

Varese +1.559 (ieri +3.647)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 21:30

