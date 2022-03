Covid in Lombardia, il bollettino di oggi lunedì 14 marzo 2022: 2.336 nuovi positivi e 13 morti. Positività al 10,7%

Covid in Lombardia, il bollettino di lunedì 14 marzo 2022. Secondo il bollettino diramato da Regione Lombardia sul Covid-19, a fronte di 21.697 tamponi effettuati, sono 2.336 i nuovi positivi (10,7 per cento). Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive resta stabile a 73, mentre aumentano di 24 quelli nei reparti, per un totale di 786. Si registrano 13 decessi, per un totale di 38.952 dall'inizio della pandemia.

Lazio, il bollettino di lunedì 14 marzo 2022: 3.739 nuovi casi positivi (1.973 a Roma) e 9 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia, in provincia di Milano i nuovi positivi sono 874 di cui 488 in città. A Brescia si registrano 301 nuovi casi, a Varese 218, a Monza e Brianza 202, a Como 172, a Pavia 113, a Bergamo 104, a Mantova 69, a Cremona 52, a Lecco 49, a Lodi 28 e a Sondrio 16.

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 14 marzo 2022: 28.900 nuovi contagi e 129 morti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA