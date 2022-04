Covid in Lombardia, il bollettino di oggi martedì 19 aprile: 2.329 i nuovi positivi e 4 decessi

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi martedì 19 aprile 2022. Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 21.875 tamponi effettuati, sono 2.329 i nuovi positivi (10,6 per cento). Diminuiscono di uno i ricoveri nelle terapie intensive, mentre aumentano di 31 quelli nei reparti. Si registrano 4 decessi, per un totale di 39.658 dall'inizio della pandemia.

Covid in Italia, il bollettino di martedì 19 aprile 2022: 27.214 nuovi casi e 127 morti. Tasso di positività al 15,6%

Sempre per il bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a Milano i nuovi positivi sono 793, di cui 406 in città. A Brescia si registrano 365 nuovi casi, a Monza e Brianza 211. A Pavia 184, a Varese 183, a Bergamo 151, Mantova 101, a Como 67, a Lecco 65, a Cremona 39, a Sondrio 43 e a Lodi 19.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 17:51

