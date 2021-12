Covid in Lombardia, è boom di contagi: sono 28.795 i nuovi casi positivi. Sono ventotto i decessi.

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi martedì 28 dicembre: con 224.557 tamponi effettuati è di 28.795 il numero di nuovi casi di Covid registrati, con un tasso di positività in salita al 12,8% (ieri 11,4%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+6, 193) e nei reparti (+159, 1.698). Sono 28 i decessi, che portano il totale a 34.980 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 12.235 i positivi segnalati a Milano (di cui 4.671 a Milano città), 2.024 a Bergamo, 2.238 a Brescia, 1.452 a Como, 771 a Cremona, 746 a Lecco, 811 a Lodi, 693 a Mantova, 3.084 a Monza e Brianza, 1.645 a Pavia, 159 a Sondrio e 2.062 a Varese.

