Covid Lombardia, nuovo record di contagi: oltre 50mila i positivi in 24 ore

La Lombardia sprofonda di nuovo nell'incubo Covid. Con 238.990 tamponi eseguiti, è di 50.104 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia con una percentuale del 20.9%. Si tratta di un nuovo record di contagi che torna a far tremare i lombardi.

Leggi anche > Scuola, l'allarme dei presidi: «Sospesi 4mila lavoratori no vax, mancano i supplenti»

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 34 decessi: ieri erano state registrate 19 vittime. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono così arrivati a 35.193. I contagi di Coronavirus registrati ieri erano stati 13.421 a fronte di 67.449 tamponi. Sul fronte dei ricoveri, aumentano i pazienti nei reparti (2.312), così come aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (234).

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito, a Milano sono stati segnalati 16.789 contagi, a Brescia 5.559, a Monza 4.890, a Bergamo 4.448, a Varese 3.947, a Pavia 3.133, a Como 2.784, a Lecco 1.785, a Mantova 1.654, a Cremona 1.617, a Lodi 1.297 e a Sondrio 721.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA