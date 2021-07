Covid, in Lombardia oggi nessun morto: non accadeva da ottobre

«Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre». Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter. «Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale» scrive Moratti.

Covid, Rt cala ancora a 0,63: in aumento varianti Delta e Kappa. Speranza: «Italia tutta bianca, oggi non firmo ordinanze»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA