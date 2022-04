Effetto Covid, in Lombardia 7 medici su 10 in stress emotivo

Ansia, depressione, un costante stato di agitazione che porta frustrazione. Il Covid ha minato la salute psicologica del personale sanitario lombardo. E molti medici hanno perso il proprio equilibrio dopo le quattro ondate che hanno sconvolto la Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia. Infatti, sette dottori ospedalieri su dieci, perlopiù donne e professionisti con pochi anni di anzianità, dicono di aver sofferto della “sindrome di burn-out”, ovvero una grave forma di stress che porta logoramento. È quanto emerge dall’indagine dell’Università Milano-Bicocca, tra novembre 2021 e marzo 2022, che è stata commissionata dall’Associazione medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale (Anaao) lombarda.

ALLARME SALUTE I nervi sono saltati a tanti camici bianchi, fra turni estenuanti e le sofferenze dei malati sotto gli occhi per mesi. A incidere sul malessere, anche il dolore per i molti colleghi deceduti dopo il contagio e, non da ultimo, la paura di ammalarsi o di poter essere degli untori per i propri familiari. L’indagine, che denuncia il malessere dei sanitari, è stata svolta tramite l’invio di un questionario online a 958 medici lombardi. Il 71,6% è stato super-stressato, con «sintomi di rilievo per il 18,5%»: tant’è che sono crollati nelle fasi più dure di gestione del Covid nei reparti, influenzando anche le loro prestazioni in corsia. Hanno sofferto di disturbi di ansia il 31,9% degli intervistati; di depressione, invece, il 38,7%. A essere più colpite sono state le donne. L’anzianità di servizio sembra essere stata «un fattore protettivo, ovvero ha fatto da “scudo” allo stress eccessivo». E per il futuro sei su dieci vedono nero: il 59,5% teme di “scoppiare” prima o poi. A dare il colpo di grazia, secondo l’87,4% degli interpellati, è stata la quarta ondata: è stata meno violenta, ma difficile da assorbire per chi aveva alle spalle mesi di attività frenetica.

CURE «Dai risultati emerge la necessità di pianificare interventi preventivi per la tutela della salute psicologica dei medici», sottolinea Edoardo Nicolò Aiello, psicologo della Bicocca. «I dati sono allarmanti», commenta Stefano Magnone, segretario regionale di Anaao, ieri in Regione per fare il punto con l’assessorato al Welfare. «La pandemia ha peggiorato le condizioni lavorative dei sanitari, oltre alla carenza di risorse e ai ritmi isterici in cui eravamo già costretti. Ora bisogna mettere in campo tutte le forze per aiutare i medici affaticati, perché i servizi ai cittadini rischiano di essere di qualità inferiore».

