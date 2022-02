Covid in Lombardia, il bollettino di domenica 27 febbraio 2022: 3.332 nuovi positivi e 43 vittime

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi domenica 27 febbraio 2022. A fronte di 45.280 tamponi sono 3.332 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività del 7,3%, stabile rispetto a ieri che era del 7,2%. Calano i ricoveri nei reparti ordinari (-44 per un totale di 1059) e nelle terapie intensive (-1 per un totale di 97). Sono 43 le vittime del Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore.

Covid in Italia, il bollettino di oggi domenica 27 febbraio 2022: 30.629 nuovi casi e 144 morti. Tasso di positività al 9,6%

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 27 febbraio 2022: 3.900 nuovi casi (1.838 a Roma) e 6 decessi

Per quanto riguarda le province a Milano si sono registrati 1014 casi di nuovi positivi, a Brescia 404, a Varese 308, nella provincia di Monza e Brianza 308, a Bergamo 234, a Como 204, a Pavia 166, a Mantova 186, a Cremona 128, a Lecco 91, a Lodi 79, a Sondrio 49.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA