Covid in Lombardia, il bollettino di domenica 22 agosto: 406 nuovi casi e 2 morti

Covid in Lombardia, il bollettino di domenica 22 agosto. Sono 406 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 29.190 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,3% (ieri 1,5% con 570 nuovi casi).

Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 38.880 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti, come ieri. Cala invece il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 311, 8 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono 290.

Quanto alle singole province, nel Milanese i nuovi positivi sono 125, a Monza e Brianza 38, a Varese e a Bergamo 37, a Mantova 34, a Brescia 31, a Pavia 20, a Cremona 17, a Lecco 14, a Como 12, a Lodi 11 e a Sondrio 9.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Agosto 2021, 17:13

