Covid in Lombardia, il bollettino di oggi giovedì 13 maggio 2021: 1.396 nuovi positivi e 13 decessi. Superati i 10 milioni di tamponi

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi giovedì 13 maggio. Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi dalla Regione sulla diffusione del Covid- 19, la Lombardia supera i 10 milioni di tamponi effettuati. A fronte dei 49.484 processati, sono 1.396 i nuovi positivi (2,8 per cento). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-31) e nei reparti (-90). Oggi vengono segnalati 13 decessi, per un totale di 33.284, mentre i guariti/dimessi sono 1.710.

La provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi casi, sono infatti 431 di cui 166 a Milano città, seguita dai 161 di Brescia e dai 129 della provincia di Monza e Brianza che ne conta 129. Varese ne segnala invece 128, Bergamo 127 e Como 122. Nell'ordine delle decine le altre province. Pavia registra infatti 66 nuovi positivi, Cremona 47, Lecco 46 e Mantova 45. Infine Sondrio si ferma a 36 casi più di ieri e Lodi a 15.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 18:26