Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 18 settembre: 765 contagi e due decessi in 24 ore

Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 18 settembre 2021. Con 74.638 tamponi effettuati sono 765 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita all'1% (ieri 0,8%). Calano i ricoverati in terapia intensiva (-2, 57) mentre aumentano negli altri reparti (+11, 438). Sono due i decessi, per un totale di 33.981 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, i nuovi casi sono 287 a Milano, 90 a Brescia, 83 a Monza e Brianza, 58 a Bergamo, 54 a Varese, 44 a Pavia, 40 a Mantova, 36 a Como, 17 a Lecco, 10 a Lodi e Cremona, 8 a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 17:52

