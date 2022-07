Covid, in Lombardia superati i 41mila morti da inizio pandemia

Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 12 luglio 2022. A fronte di 79.084 tamponi effettuati, sono 20.201 i nuovi positivi al Covid, con un tasso di positività del 25,5%, nelle ultime 24 ore in Lombardia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 36 (+7), mentre quelle in cura negli altri reparti per l'assistenza ai pazienti con il Coronavirus sono 1.383 (+77). I decessi sono 15 per un totale complessivo di 41.003 dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione.

Bollettino Covid di martedì 12 luglio: boom di contagi (quasi 143mila) e 157 morti

Vaccino Covid, quarta dose per tutti gli over 60 da subito. L'annuncio del ministro Speranza

I casi provincia per provincia

In particolare i nuovi casi per provincia sono a Milano 6.594 (2.506 in città), a Bergamo 1.819, a Brescia 2.490, a Como 1.087, a Cremona 740, a Lecco 610, a Lodi 560, a Mantova 1.027, a Monza e Brianza 1.693, a Pavia 1.206, a Sondrio 270 e a Varese 1.633.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 18:19

