Covid in Lombardia, boom di prenotazioni di vaccinazioni per gli over 50

All’appello, in Lombardia, mancano 223.368 over 50 no vax che sono obbligati per decreto governativo a vaccinarsi subito contro il Covid. Di questi. 12.478 avevano già prenotato la prima dose prima dell’ultimo decreto. E oggi, 7 gennaio, (dato aggiornato alle 16) si sono prenotati altri 2.742. Tutti over 50 convinti no vax che finora non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose. «Si tratta di poco meno del 5% della platea di questa età sul territorio lombardo formata da 4.231.155 di persone», precisano dall’assessorato regionale al Welfare.

BALZO DELLE PRENOTAZIONI - La stretta no vax ha dato nuovo impulso alle prenotazioni della prima dose fra gli over 50 già dal 5 gennaio, quando le notizie hanno iniziato a circolare e sono poi state confermate dal Consiglio dei ministri: le richieste sono balzate a 1.210 mercoledì e a 1.902 nella giovedì (dati aggiornati alle 18.30), rispetto alle 676 di media nei 7 giorni precedenti e alle 433 di media nei 7 ancora precedenti. «Mai numeri così alti nell’ultimo mese relativamente a questa platea anagrafica», spiegano dal Welfare.

PROFILASSI 5-11 ANNI NON DECOLLA - Occhi puntati sul trend delle vaccinazioni dei più piccoli, i bambini dai 5 agli 11 anni che finora meno protetta dal vaccino. E proprio per questo è la fascia di età dove dilagano i contagi: finora ha prenotato solo il 28% dei bambini e ha ricevuto la prima dose il 16%. In sintesi, la profilassi dei piccolissimi non decolla.

TRAGUARDO 20 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI - A parte i piccoli 5-11 anni, i lombardi stanno rispondendo più che bene all’immunizzazione di massa: infatti, la Lombardia ha superato il traguardo delle 20 milioni di somministrazioni totali di vaccino, tra prime, seconde e terze dosi. «Stiamo correndo più veloce per contrastare la minaccia Omicron», ha detto l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti.

BOOSTER A 4 MESI - Corsa più veloce, resa possibile dall'anticipo del booster a 4 mesi e non più a 5 a partire da domani, sabato 8 gennaio.

