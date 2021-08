Covid in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 7 agosto 2021: 756 nuovi positivi e un decesso

Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 7 agosto 2021. Sono 756 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 47.650 tamponi effettuati. Sale anche il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari (259, +11), mentre è stabile il numero dei ricoverati nel reparto di terapia intensiva (35).

Una la persona deceduta a causa del virus, per un totale di 33.837 vittime dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, Milano conta 203 contagi, Varese 125, Brescia 72, Bergamo 43, Monza e Brianza 48, Mantova 42, Como 33, Pavia 25, Lodi 19, Cremona 44, Lecco 15, Sondrio 26.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 21:18

