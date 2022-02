Covid in Lombardia, il bollettino: 4.408 nuovi positivi e 19 morti nelle ultime 24 ore

Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 26 febbraio. Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19 sono 4.408 i nuovi casi positivi, su 102.298 tamponi effettuati. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-5) scendendo sotto la soglia di cento pazienti, per un totale di 98; 1.103 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (-89). Aumentano i decessi (+19), per un totale complessivo di 38.537.

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 26 febbraio 2022: 4.482 nuovi casi (2.128 a Roma) e 23 morti

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 18:37

