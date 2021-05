Covid in Lombardia, il bollettino di mercoledì 19 maggio: 25 morti e 936 casi in più, 230 a Milano

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 19 maggio della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 936 (di cui 79 debolmente positivi) su 49.001 tamponi (30.537 molecolari e 18.464 antigenici): il tasso di positività dei tamponi è dell'1,9%. I morti di oggi sono 25, 1.482 i guariti. In calo i ricoverati con sintomi che sono oggi 1.920 (-72 rispetto a ieri) e i malati in terapia intensiva che sono 337 (-16).

Per quanto riguarda le singole province, 230 i casi a Milano (75 in città), seguita da altre due province oltre i cento casi: sono Varese (158) e Brescia (104). Sotto le tre cifre invece Mantova (69), Monza-Brianza, Como e Cremona (56), Bergamo (53), Pavia (41), Lecco (36), Lodi e Sondrio (22).

