Lombardia, il covid non rallenta: altro record negativo con 52.693 positivi e 47 decessi nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, 6 gennaio 2022, fornito da Regione Lombardia, la curva della quarta ondata covid non rallenta. Costante la crescita di infettati, ricoverati e decessi. A fronte ai 230.400 tamponi processati (ieri 214.700) i nuovi positivi sono 52.693 (ieri 51.587) con un tasso del 22,9% (in calo rispetto ieri che era 24%). RICOVERATI: + 99 nei reparti Covid per un totale di 2.519 pazienti e + 3 nelle terapie intensive per un totale di 229 degenti. L’occupazione dei posti letti da parte dei pazienti Covid nei reparti ordinari e al 21,1%, in terapia intensiva al 15,0%. DECESSI Ancora male i decessi con 47 vittime nelle ultime 24 ore (ieri 46). MILANO Si conferma un mega focolaio con 6.405 nuovi infettati (ieri 6.151)

PROVINCE

BG 4.709

BS 6.615

CO 2.737

CR 1.681

LC 1.688

LO 1.659

MB 4.912

MI 17.036

MN 1.704

PV 2.758

SO 852

VA 4.531

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 17:59

