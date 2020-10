Coronavirus in Lombardia, 2.975 nuovi casi e 21 morti: 122 ricoverati, 14 in terapia intensiva

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 18 ottobre 2020. Sono 2.975 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia (di questi 170 sono «debolmente positivi»). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 21. Dall’inizio dell’epidemia, in Lombardia sono risultate positive al Covid 126.769 persone. Il totale dei decessi sale a 17.078. I ricoveri in ospedale sono 1.065 (+122), in terapia intensiva 110 di cui 84 intubati (+14), mentre il totale dei guariti è di 84.720. I tamponi sono stati 30.981 contro i 29.0537 di ieri; il totale dei tamponi sale a 2.502.284.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Ottobre 2020, 16:53

