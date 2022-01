Covid Lombardia: 77 decessi in 24 ore, meno 4 ricoverati nelle intensive. Nuovo boom di vaccinazioni al giorno.

Secondo il bollettino Covid fornito da Regione Lombardia oggi, sabato 15 gennaio 2022, vanno ancora male i decessi: +77, ieri +115 per un totale di 35.854 persone decedute da inizio pandemia. Ancora alti ma in lieve miglioramento i ricoveri: nei reparti ordinari + 34 (ieri +17) per un totale di 3.503 degenti; in terapia intensiva - 4 pazienti (ieri +5) pe un totale di 258 degenti. Cala il tasso di positività che è 14,4% (ieri era 15,8%, l’altro ieri 16,7%). A fronte di 229.741 tamponi processati (contro i 214.163 di ieri) i nuovi infettati sono 33.249, di cui 10.362 in provincia di Milano.

I dati per provincia

Milano +10.362 (ieri +10.450)

Bergamo +3.255 (ieri +2.999)

Brescia +4.328 (ieri +4.473)

Como +1.943 (ieri +1.998)

Cremona +1.103 (ieri +1.087)

Lecco +879 (ieri +897)

Lodi +705 (ieri +821)

Mantova +1.408 (ieri +1.433)

Monza e Brianza +2.830 (ieri +2.709)

Pavia +1.722 (ieri +1.855)

Sondrio +1.046 (ieri +961)

Varese +2.599 (ieri +2.976)

VACCINAZIONI CONTRO QUARTA ONDATA: 112MILA AL GIORNO Conto la minaccia Omicron la Lombardia continua a puntare sulle vaccinazioni. «Con oltre 112mila somministrazioni di vaccino anche nella giornata di giovedì 13 gennaio e numeri analoghi venerdì 14, la campagna vaccinale in Lombardia continua a ritmo serrato», ha fatto sapere l’assessorato regionale al Welfare. «Grazie all'alta percentuale di popolazione vaccinata con ciclo primario completo, il 90% della popolazione over 12%, la buona adesione al 35% tra i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali la campagna vaccinale è partita da un mese, il 24% è già stato vaccinato, e con la terza dose booster somministrata al 64% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni - percentuale che sale all'82% tra gli over 60 e all'88% tra gli over 80 -, la Lombardia, nonostante la forte diffusività della variante omicron, sta dimostrando di saper reggere anche all'impatto della nuova ondata», ho sottolineato poi il Welfare

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 19:05

