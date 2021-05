Covid in Lombardia, il bollettino di giovedì 6 maggio: 2.151 nuovi casi e 35 decessi in 24 ore. A Milano città +232 contagi

Covid in Lombardia, il bollettino di giovedì 6 maggio. Sono 2.151 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 103 “debolmente positivi”. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 54.722, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 3,9%. I morti sono stati 35, per un totale di 33.081 dall'inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 3.072, con un calo di 116 unità da ieri, e quelli in terapia intensiva 513, sei in meno da ieri. I guariti e i dimessi sono stati 1.352.

Bollettino Covid di giovedì 6 maggio: 258 morti e 11.807 nuovi positivi. Calano ancora ricoveri e malati gravi

Milano città e province. Sono 622 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 232 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi casi a Bergamo sono 242, a Brescia 206, a Como 186, a Cremona 105, a Lecco 57, a Lodi 25, a Mantova 100, a Monza e Brianza 174, a Pavia 84, a Sondrio 47 e a Varese 250.

