Covid in Lombardia, il bollettino di oggi domenica 20 giugno 2021: 145 casi e due morti nelle ultime 24 ore

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi domenica 20 giugno 2021. Sono 145 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre sono due i decessi, portando così a 33.753 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Protezione civile. I tamponi effettuati sono 28.579 mentre il rapporto positivi-tamponi si attesta allo 0,5%. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 77 (zero nuovi ingressi nell'ultimo giorno) mentre i ricoverati con sintomi sono 408. Il totale dei guariti-dimessi è pari a 793.279.

Nella provincia di Milano si sono registrati 66 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Protezione civile. Quanto alle altre province, a Brescia si registrano 19 nuovi casi, a Varese 6, a Monza 16, a Como 1, a Bergamo 11, a Pavia 5, a Mantova 4, a Cremona 2, a Lecco 6, a Lodi 1 e a Sondrio 5.

